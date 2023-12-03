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Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
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«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Нефтехимик», Барбер сделал дубль

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Нефтехимик», Барбер сделал дубль
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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 11-й минуте первого периода Артём Галимов с передач Райли Барбера и Кирилла Семёнова открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Райли Барбер с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба. Спустя две с половиной минуты Артём Галимов с передач Кирилла Семёнова и Райли Барбера сделал счёт 3:0 в пользу «Ак Барса». На 18-й минуте периода Райли Барбер с передач Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого оформил дубль, сделав счёт 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галимов (Барбер, Семёнов) – 10:20 (5x5)     2:0 Барбер (Шипачёв) – 43:34 (5x4)     3:0 Галимов (Семёнов, Барбер) – 46:02 (5x5)     4:0 Барбер (А. Радулов, Кагарлицкий) – 57:22 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провёл третий матч «на ноль».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.

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