«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Нефтехимик», Барбер сделал дубль

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 11-й минуте первого периода Артём Галимов с передач Райли Барбера и Кирилла Семёнова открыл счёт в матче.
В начале третьей двадцатиминутки Райли Барбер с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба. Спустя две с половиной минуты Артём Галимов с передач Кирилла Семёнова и Райли Барбера сделал счёт 3:0 в пользу «Ак Барса». На 18-й минуте периода Райли Барбер с передач Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого оформил дубль, сделав счёт 4:0.
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Отметим, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провёл третий матч «на ноль».
В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.
- 3 декабря 2023
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