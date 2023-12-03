«Создавая столько моментов, надо забивать». Кудашов — о поражении «Динамо» от «Торпедо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (1:4).

«Создавая такое количество моментов, надо забивать — из этого и складывается игра.

Было ли дежавю по сравнению с прошлым матчем в Нижнем Новгороде? В том матче мы тоже создали много моментов — к сожалению, такое случается. В реализации не хватило свежести или вратарь играл стеной? Честно говоря, не знаю. Не могу сказать, как вратарь себя чувствовал и куда ему бросали.

Почему не получилось забрать игру в свои руки после заброшенной шайбы? Мы должны были выиграть сегодня. Момент за моментом шли — их нужно было реализовывать.

Можно ли сказать, что та самая зона, откуда забросил Каблуков, была наиболее опасной, после этого оттуда пришёл ещё один момент? Это обычные моменты, куда приходила шайба — оттуда и шли броски. Бросали как вблизи, так и от синей. Можно вспомнить ещё и выходы «два или один в одного». Когда идёт движение по зоне, наши игроки постоянно перемещаются по всему периметру и оказываются в разных местах — в моменте с голом так и получилось.

Можно ли назвать запрос на отмену шайбы ошибкой? Да, это наша ошибка. Мы не поверили в то, что нам сказали по рации, и со льда увидели положение вне игры.

Что со здоровьем Максима Джиошвили? Я не медик и никаких заключений не делаю, но думаю, что он выбыл на неопределённый срок.

Перед игрой Александр Савченков назвал различные способы мотивации в команде, что сейчас нужно говорить игрокам? В некоторых моментах позлиться, а где-то — похвалить», — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».

В следующем матче «Торпедо» сыграет в Тольятти с местной «Ладой». «Динамо» встретится со «Спартаком» в московском дерби. Оба матча состоятся 5 декабря.