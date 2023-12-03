Летунов: забросить третью шайбу в пустые ворота и остановиться — это не в стиле «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов прокомментировал победный матч Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:1).

«Не согласен, что счёт на табло не отражает происходившее на льду. Считаю, что мы вели по ходу всей игры. Была одна смена, когда «Динамо» смогло забить, но мы не пали духом, продолжили работать и забили ещё три. Во втором периоде с лавки не ощущалось, что у «Динамо» преимущество. Казалось, что была равная игра. Мы знали, что сможем додавить, что в итоге и получилось. Забросить третью шайбу в пустые ворота и остановиться — это не в стиле «Торпедо». Мы играем до последней секунды», — приводит слова Летунова официальный сайт КХЛ.

В следующем матче «Торпедо» сыграет в Тольятти с местной «Ладой». «Динамо» встретится со «Спартаком» в московском дерби. Оба матча состоятся 5 декабря.