Совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность продления сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что руководители клубов Континентальной хоккейной лиги на предстоящем совете рассмотрят вопрос о продлении чемпионата на май.

«Из интересных вопросов обсудим то, о чём начали говорить год назад, — продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет. Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки. Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить. Мы ежедневно общаемся с клубами, понимаем, с какими вопросами они сталкиваются, пытаемся их разрешить, помогаем.

Возможность внесения изменений в сроки контрактов хоккеистов и тренеров? Да, надо будет и это обсуждать. У наших юристов есть варианты, как можно это сделать безболезненно для клубов и хоккеистов», — приводит слова Морозова ТАСС.

Сезон в КХЛ сейчас заканчивается не позже 30 апреля. Это связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира и с тем, что именно до 30 апреля действуют контракты хоккеистов.