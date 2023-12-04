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Дер-Аргучинцев заменит Яшкина на Фонбет Матче Звёзд КХЛ — 2023

Дер-Аргучинцев заменит Яшкина на Фонбет Матче Звёзд КХЛ — 2023
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Нападающий челябинского «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев заменит травмированного форварда «Ак Барса» Дмитрия Яшкина на предстоящем Фонбет Матче Звёзд КХЛ — 2023, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, Яшкин получил травму 30 ноября в матче с «Автомобилистом». Чешский форвард покинул площадку, держась за руку, после неудачного падения на вбрасывании. Нападающего увезли в больницу на скорой помощи. Позже его агент Глеб Чистяков сообщил, что хоккеист пропустит примерно три месяца.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 23-летнего Дер-Аргучинцева 18 (10+8) очков в 31 матче за челябинский коллектив.

Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование проходит в формате мини-турнира «3 на 3». В нём играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышёва. На полуфинальной стадии турнира встречаются два дивизиона. Победители каждого матча сыграют в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды проведут игру за третье место.

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