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«Превращение из парня, который думает о самом себе». Журналист Sportsnet — об Овечкине

«Превращение из парня, который думает о самом себе». Журналист Sportsnet — об Овечкине
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Журналист Sportsnet Ник Кипреос поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Североамериканский обозреватель рассказал, за что уважает капитана «столичных».

«Я следил за его игрой, когда он выиграл Кубок Стэнли. Барри Тротц описал превращение Ови из парня, который выглядит так, будто может только забивать голы и, вероятно, думать чаще всего о самом себе, в парня, который был готов сделать всё возможное, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это вызывает большое уважение», — сказал Кипреос в подкасте Sportsnet.

Напомним, «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, обыграв «Вегас Голден Найтс» в финальной серии. Овечкин стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром того плей-офф. Для россиянина этот Кубок Стэнли стал первым в карьере.

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