Дементьев подробно назвал вероятные причины отправки Кузнецова в запас «Вашингтона»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал отправку в запас российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова перед матчем с «Аризоной Койотс», который «столичные» проиграли со счётом 0:6.

«Претензии к игре Кузнецова, которые просачиваются в средства массовой информации, звучат давно. Да и болельщиков не обманешь. Все ждут его зажигательной, нестандартной игры, которая украшает хоккей. Игрока вывели из состава, причины могут быть разные, вплоть до того, что в этот момент обговариваются детали обмена. Были случаи, когда игрока снимали прямо перед матчем с предыгровой разминки, ради того, чтобы он не получил травму и обмен состоялся.

У Евгения ещё есть действующий контракт до 2025 года, и ему в любом случае нужно будет показывать продуктивную игру в ближайшее время, чтобы рассчитывать на новый достойный контракт.

С точки зрения претендентов на Евгения, я думаю, стратегически им будет интересно получить его ближе к «Юрьеву дню», когда большая часть контракта данного года будет выплачена», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.