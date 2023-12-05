Кузнецов ответил на вопрос, не пропала ли у него мотивация в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что не видит проблем с собственной мотивацией в матчах за «столичных».

Напомним, на данный момент Кузнецов переживает не лучший период в карьере. У него 9 (4+5) очков в 19 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Последний матч своей команды с «Аризоной Койотс» Евгений пропускал по решению тренерского штаба.

«Хочется и голы забивать, и передачи отдавать, и матчи выигрывать. Но бывают иногда моменты, когда не получается. Нужно преодолеть этот период. Думаю, что будет в этом сезоне отрезок, когда на протяжении пяти-шести игр подряд пойдут очки и голы — и после этого всё наладится. Просто нужно ждать этого момента, надеяться и работать над тем, чтобы он наступил. И когда моменты придут — использовать их.

Почему пока не выходит? Если бы я знал, то уже решил бы эту проблему», — сказал Кузнецов в интервью изданию «Спорт-экспресс».