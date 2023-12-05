Форвард «Витязя»: хоккей Рябыкина для меня новый, у него другая система игры

Нападающий «Витязя» Владислав Кара рассказал, как чувствует себя по сравнению с началом сезона, которое получилось для его команды крайне неудачным.

«Во мне лично особой разницы нет. Отличия в системе игры, Дмитрий Рябыкин ставит всё по-новому. Мне есть над чем работать, безусловно. Хоккей Рябыкина всё же для меня новый. Вначале было тяжеловато перестроиться. В чём разница? Конкретно: играть без прокатов, к примеру. Я по привычке на возвращении делаю вираж. Но нужен тормоз. Привыкаю», — сказал Кара в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Рябыкин возглаил подмосковный коллектив 8 октября, придя на смену Александру Завьялову.

На данный момент «Витязь» замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 31 очко.