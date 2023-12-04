«У меня не было проблем со звёздами в «Авангарде» и «Магнитке». Интервью с Рябыкиным

В начале сезона «Витязь», квартирующий сейчас в Балашихе, выглядел беспросветным аутсайдером Западной конференции, но самоотвод главного тренера Александра Завьялова после очередного крупного поражения позволил руководству клуба начать искать пути выхода из кризиса. В результате «Витязь» договорился с Дмитрием Рябыкиным – специалистом, который в прошлом сезоне работал в «Авангарде» (главным тренером) и в «Металлурге» (помощником Ильи Воробьёва), но оба раза дело заканчивалось увольнением.

Однако новый заход «наследника Боба Хартли» в КХЛ пока получается явно более успешным. С Рябыкиным «Витязь» заиграл в агрессивный, быстрый хоккей, стал побеждать и кусаться за очки в каждом матче и вернулся в борьбу за плей-офф – прямо сейчас балашихинцев от кубковой восьмёрки отделяет лишь пять очков. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рябыкин рассказал:

как и почему решился взяться за работу в тонущем клубе;

что изменил в игре «Витязя» и в чём изменился сам после неудач прошлого сезона;

какое было у него условие для работы в Балашихе;

как может работать система Хартли без звёзд в составе;

почему в «Витязе» проще, чем в «Авангарде» или «Металлурге»;

осталась ли обида на Омск после увольнения.

«Почему прошлый сезон должен был выбить из колеи? Это тренерская жизнь»

— Вы уже почти два месяца работаете с «Витязем», улучшили баланс побед и поражений, изменилась игра команды. Вы сами довольны таким стартом?

— Мне нравится наша тенденция, но не могу сказать, что я всем доволен. Есть моменты, которые нам всё-таки надо улучшать.

— Сколько вам времени потребовалось, чтобы вникнуть во все процессы нового клуба?

— Наверное, ещё до сих пор привыкаю. Где-то можно было бы улучшить оборону, но у нас сейчас такой возможности нет.

— Вообще, вам не страшно было браться за этот проект? «Витязь» выглядел депрессивно на старте сезона, а вы – молодой тренер, которому нужны репутационные успехи.

— Нет, не было никаких опасений. Я знал, на что я шёл, и был уверен, что это мой шанс и им надо пользоваться.

— Сразу откликнулись на предложение из Балашихи?

— Пообщались пару дней, но в целом быстро всё решили.

— А вы ставили себе цель вернуться к работе уже в этом сезоне?

— Хотелось, конечно. Чем дольше ты отсутствуешь, тем быстрее тебя забывают.

— Выходит, прошлый сезон вас не выбил из колеи?

— Нет. Я проанализировал всё, сделал выводы и пошёл дальше. А почему он должен выбивать? Это жизнь, это тренерская жизнь, ничего такого сверхъестественного не произошло.

Дмитрий Рябыкин у руля «Авангарда» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Сыграла роль и локация «Витязя»? У вас ведь семья живёт в Москве.

— Это одна из причин. Плюс Балашиха – знакомый город, знакомая арена.

«Были моменты, когда игрок выходил на лёд и ловил паузу, мол, что делать дальше. Но я понимал, что нужно подождать»

— Какую цель поставили перед вами руководители «Витязя»? И шла ли речь о кредите доверия?

— Цель – плей-офф. О кредите доверия мы не разговаривали, но какой в этом смысл, если меня только назначают? Я даже не задавался этим вопросом.

— Имею в виду, что, возможно, на вас рассчитывают не только здесь и сейчас, но и на перспективу.

— Я уже давно понял, что жить нужно настоящим, а не будущим. И работать здесь и сейчас. Что будет дальше – неизвестно.

— Приход в тренерский штаб Алексея Бондарева – это ваша инициатива?

— Да, конечно. Я Алексея прекрасно знаю и как человека, и как игрока. Видел, как он работает уже тренером. Это было одним из моих условий работы в «Витязе», чтобы Бондарев был в штабе. Он помогает в работе с защитниками.

Дмитрий Рябыкин и Алексей Бондарев Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— Ваши первые матчи у руля «Витязя» прошли на выезде, и три первые игры команда проиграла с общим счётом 2:16. Как вы это восприняли? Не захотелось всё бросить?

— Нет, такого не было. Во-первых, уже на следующий день после моего назначения у нас была игра со «Спартаком». Пока мы до ребят доводили информацию, пока меняли структуру нашей игры… Я прекрасно понимал, что нужно время, чтобы они банально поняли, что делать на льду, куда бежать. Это нормально. Да, пропускали много тогда, это всегда неприятно, но я понимал, что нужно подождать. Были даже такие моменты, что, например, игрок выходил на лёд и ловил паузу, мол, что дальше делать, куда ехать. Сейчас уже всё более-менее у многих доведено до автоматизма.

— Предположу, что во время той выездной серии вы всё же больше смотрели на команду, чем пытались на неё влиять.

— Ознакомительный процесс, конечно, шёл, но в то же время мы сразу начали доводить до ребят новую информацию. И смотрели, как они её воспринимают. Объём был большой, и это далеко не всем даётся быстро.

«Хочу, чтобы «Витязь» был трудовой, рабочей командой. У нас нет столько мастерства, сколько у «Ак Барса», «Авангарда», СКА»

— При вас «Витязь» ожил ментально. Делали упор на психологию, помимо всего прочего?

— Понимаете, я верю в то, что если ты играешь правильно, выполняешь требования тренера, то результат рано или поздно приходит. Есть такая поговорка: «Сделай всё, что от тебя зависит, а там уже как кривая выведет». Главное, чтобы никто не мог себе сказать, что где-то недоработал. А так, хоккей – это ведь игра, и бывают такие матчи, где ты полностью владеешь инициативой, а результат не в твою пользу. Через это тоже нужно проходить, учиться. А бывает – наоборот. Это игра, всегда есть доля везения, фарта или отсутствие его.

— А если говорить о системе игры – как её менять, если почти нет тренировочного процесса?

— Вот это самая большая сложность. Ребят надо восстанавливать, очень насыщенный сезон, на тренировки почти не остаётся времени. Стараемся выйти из ситуации, показывая много видео, много общаемся с ребятами. Паузу ждём с нетерпением, там надо будет дать ребятам отдохнуть несколько дней, а затем усердно поработать и над физической подготовкой, и над тактикой.

— Как у вас получилось разбудить легионеров «Витязя»?

— Через несколько дней после моего прихода вернулся в строй Скотт Уилсон, это повлияло и на остальных. Во-вторых, наша система знакома нашим иностранцам, потому что практически все североамериканцы играют в такой хоккей. Они её понимают, и я думаю, что им легче всех в команде было принять эту уже давно знакомую систему.

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— Вы не скрываете, что опираетесь на наработки Боба Хартли. Столпы этой системы — агрессивность и интенсивность?

— Да, мы хотим быть трудовой, рабочей командой. Давайте говорить честно – у нас нет столько мастерства, сколько у «Ак Барса», «Авангарда», СКА. Нам нужно за счёт желания, работоспособности, агрессии добиваться результата.

— Значит, эта система работает даже без наличия в составе звёздных игроков?

— Понимаете, любая система работает, если её выполнять. В хоккее много систем, и они все рабочие. Просто кому-то нравится один стиль, кому-то – другой.

— Вы стараетесь учить игроков?

— Мы этим и занимаемся. У нас много молодых ребят, тот же Александр Дарьин играет в ведущем звене по 20 с лишним минут за матч, есть Иван Савчик, Владислав Цицюра. Если брать средний возраст – «Витязь» очень молодая команда.

— С Хартли поддерживаете связь сейчас?

— Конечно. Мы постоянно общаемся, разговариваем.

Боб Хартли и Дмитрий Рябыкин на Матче звёзд «Авангарда» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Сомневаюсь, что кто-то из звёзд «Авангарда» или «Металлурга» скажет, что у нас были конфликты»

— После ухода из «Металлурга» вы говорили, что не от всех хоккеистов удалось добиться понимания. И в «Авангарде» ведь тоже были определённые проблемы с коммуникацией. Сейчас вы что-то поменяли в плане общения с игроками?

— Да, я сделал небольшие выводы. Не скажу, что я как-то сильно поменялся, но пытаюсь доносить информацию более отчётливо.

— Это можно назвать главным результатом вашего внутреннего анализа?

— Любой нормальный человек после такого сезона сядет и подумает, что было не так, что можно изменить. Это жизнь – поднялся и иди дальше.

— Вам как ещё молодому тренеру проще работать, когда в команде нет больших игроков, которые могут говорить поперёк?

— Да я бы не сказал, что у меня были какие-то проблемы со звёздами в Омске, в Магнитогорске. Сомневаюсь, что кто-то из них скажет, что у нас были конфликты.

— В «Витязе» объективно меньше давления со стороны болельщиков, журналистов. Вам спокойнее работать?

— Меньше отвлекают – это да. Больше сконцентрирован на своём деле, меньше околохоккейного антуража. А так разницы большой нет.

— В Омске у вас не получилось красивой истории в роли тренера «Авангарда», но эти город и клуб всё равно ведь занимают огромное место в вашей карьере. Не осталось обиды после ухода?

— Нет, а что обижаться? Если ты не показываешь результат, то тебя убирают – это нормальное явление. Обижаться надо только на себя, никто ведь не увольняет тренера, который показывает результат.

— Но вы во многом стали заложником обстоятельств: месяц игр на выезде, серия поражений со старта…

— Согласен. Где-то, может, стоило чуть потерпеть руководству. Но жизнь не живёт сослагательными наклонениями. Есть только здесь и сейчас.