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Кучеров по всем показателям превосходит свою статистику сезона, когда он выиграл 2 награды

Кучеров по всем показателям превосходит свою статистику сезона, когда он выиграл 2 награды
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила сравнительную статистику за первые 25 матчей российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем сезоне и сезоне-2018/2019, когда он выиграл два индивидуальных приза — «Харт Трофи» (игрок, ставший самым полезным для своей команды в регулярке) и «Арт Росс Трофи» (хоккеист, набравший наибольшее количество очков в регулярке).

В текущем сезоне Кучеров забросил 16 шайб в 25 встречах, тогда как в сезоне-2018/2019 за этот же отрезок у него было девять голов. Результативных передач Никита в нынешней регулярке отдал 26, в сезоне-2018/2019 было 24. Соответственно,, по очкам Кучеров улучшился на девять пунктов: 42 против 33. По голам в равных составах разница минимальна — 22 против 21 в сезоне-2018/2019.

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