Главный тренер «Трактора» А. Заварухин рассказал о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1) в Челябинске.

«Хороший первый период. Парни вышли с хорошим настроем, совершали правильные действия и забили хорошие голы. Что случилось во втором отрезке – будем разбираться. Решили отработать большинство и меньшинство. Это нас не красит. В третьей двадцатиминутке сделали выводы, сыграли правильно по заданию. Самое главное – взяли нужные нам два очка. Сейчас необходимо отдохнуть и подготовиться к игре со СКА.

Сегодня были особенные гости на матче – космонавты-испытатели? Мы на каждую игру выходим побеждать. Немаловажный фактор, что ребята пришли нас поддержать. Спасибо им за это. Сейчас после игры зашли в раздевалку, познакомились, поздравили друг друга с победой. Сделали памятное фото – все довольны.

Не было ли желания дать отдохнуть Антону Бурдасову? Очки не идут. Антон – наш лидер. Он делает большой объём работы. Все мы хотим, чтобы он набирал больше очков. Тренерский штаб будет принимать решение по составу.

Сегодня забили все три пятёрки, кроме звена Бурдасова? Вы видели, сколько они моментов создали? Да, они передерживают шайбу. Мы им об этом говорим.

Можно было сегодня поставить на игру Александра Рыкова, такое чувство, что он наказан после своего интервью?

Не сказал бы, что он наказан. Мы с Александром поговорили на эту тему. После сборной ему надо набрать форму и доказать в «Челмете». Мы смотрим все игры и обращаем внимание на те моменты, которые он создаёт. У нас всё по спортивному принципу. Он должен доказать всё своей игрой.

Почему отсутствует Мэдисон Боуи? Всё по спортивному принципу. Если не играет, значит, не проходит в состав. В чём его проблема и как это можно исправить? Через тренировки показывать свои самые сильные стороны и доказывать, что он готов играть», — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».