Кудашов – о вратарях «Динамо»: у всех бывают белые и чёрные полосы. Сейчас у них такая

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Спартака» (7:8 ОТ) в столичном дерби рассказал об игре голкиперов бело-голубых.

«Волкова заменили на Коновалова из-за пятой пропущенной шайбы? По совокупности.

Пугает ли, что последние две недели происходит с вратарями? У всех бывают белые и чёрные полосы. Сейчас у них такая… Но вы знаете, я всё равно не хочу никого выделять. Почему давали бросать? Почему выходили на ворота? Мы сегодня начали говорить как раз с неправильных решений. Это как раз они», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» (7:8 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.