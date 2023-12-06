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Передачи Охотюка и Барабанова помогли «Сан-Хосе» одержать победу над «Айлендерс»

Передачи Охотюка и Барабанова помогли «Сан-Хосе» одержать победу над «Айлендерс»
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступили «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ).

Хет-триком в этом матче отметился форвард гостей Томаш Гертл. Также у победителей отличились Кевин Лабанк и Вильям Эклунд (решающий в овертайме).

У хозяев шайбы забрасывали Жюльен Готье, Брок Нельсон, Майк Райлли и Райан Пулок.

Результативными передачами в этом матче отметились российские игроки «акул» Никита Охотюк и Александр Барабанов. Они записали на свой счёт по одному ассистентскому баллу.

«Сан-Хосе» набрал 16 очков и идёт на 15 месте в таблице Западной конференции.

«Островитяне» имеют 27 очков и идут восьмыми на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Готье (Хольмстрём, Хорват) – 09:28     1:1 Гертл (Дюклер) – 12:19     2:1 Нельсон (Добсон, Хорват) – 25:27 (pp)     3:1 Райлли (Хольмстрём) – 45:17 (sh)     4:1 Пулок (Райлли, Пажо) – 48:27 (pp)     4:2 Лабанк (Охотюк) – 51:55     4:3 Гертл (Гранлунд, Эклунд) – 56:49     4:4 Гертл (Эклунд, Барабанов) – 58:30     4:5 Эклунд (Гранлунд) – 64:55    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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