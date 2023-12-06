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Передачи Охотюка и Барабанова помогли «Сан-Хосе» одержать победу над «Айлендерс»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступили «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ).

Хет-триком в этом матче отметился форвард гостей Томаш Гертл. Также у победителей отличились Кевин Лабанк и Вильям Эклунд (решающий в овертайме).

У хозяев шайбы забрасывали Жюльен Готье, Брок Нельсон, Майк Райлли и Райан Пулок.

Результативными передачами в этом матче отметились российские игроки «акул» Никита Охотюк и Александр Барабанов. Они записали на свой счёт по одному ассистентскому баллу.

«Сан-Хосе» набрал 16 очков и идёт на 15 месте в таблице Западной конференции.

«Островитяне» имеют 27 очков и идут восьмыми на Востоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.