Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать выездную победу над «Калгари»

В Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» уступил «Миннесоте Уайлд» (2:5).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. Также в составе победителей шайбами отметились дважды Мэтт Болди, а также Маркус Фолиньо и Йоэль Эрикссон Эк.

У хозяев отличились Микаэль Баклунд и Коннор Зари.