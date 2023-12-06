Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать выездную победу над «Калгари»
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В Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» уступил «Миннесоте Уайлд» (2:5).
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. Также в составе победителей шайбами отметились дважды Мэтт Болди, а также Маркус Фолиньо и Йоэль Эрикссон Эк.
У хозяев отличились Микаэль Баклунд и Коннор Зари.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Болди) – 01:26 0:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 20:45 0:3 Болди – 21:30 1:3 Баклунд (Уигар, Андерссон) – 26:51 1:4 Болди (Капризов, Сперджен) – 33:58 (pp) 2:4 Зари (Соловьёв, Кадри) – 41:36 2:5 Эрикссон Эк (Юханссон) – 46:49
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