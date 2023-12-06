Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Ильи Ковальчука отреагировал на подписание игроком контракта со «Спартаком»

Агент Ильи Ковальчука отреагировал на подписание игроком контракта со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука оценил подписание 40-летним хоккеистом контракта с красно-белыми.

«Я рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом и харизматичный человек, который выиграл за свою карьеру множество титулов. Такой опытный хоккеист пригодится клубу. Хочу пожелать Илье успешно выступить в «Спартаке» и обойтись без травм», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев ранее заявил, что 40-летний Ковальчук проведёт свою первую игру за «Спартак» 24 декабря с «Куньлунь Ред Стар».

Материалы по теме
«Блудный сын вернулся домой». Чего ждать от громкого прихода Ковальчука в «Спартак»?
«Блудный сын вернулся домой». Чего ждать от громкого прихода Ковальчука в «Спартак»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android