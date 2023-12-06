Агент Ильи Ковальчука отреагировал на подписание игроком контракта со «Спартаком»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука оценил подписание 40-летним хоккеистом контракта с красно-белыми.

«Я рад возвращению Ильи в родной клуб спустя 22 года. Это игрок с большим опытом и харизматичный человек, который выиграл за свою карьеру множество титулов. Такой опытный хоккеист пригодится клубу. Хочу пожелать Илье успешно выступить в «Спартаке» и обойтись без травм», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев ранее заявил, что 40-летний Ковальчук проведёт свою первую игру за «Спартак» 24 декабря с «Куньлунь Ред Стар».