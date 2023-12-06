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Быков: НХЛ нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования

Быков: НХЛ нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о действиях Национальной хоккейной лиги в отношении российских игроков.

«Об НХЛ стараюсь не высказываться, так как они нас везде прибивают, нигде не пускают, ни в какие соревнования. Все наши хоккеисты, которые выступают в НХЛ, — лидеры российского хоккея. В мировом масштабе они все хоккеисты с именем, в профессиональном плане — с большими возможностями.

Я не слежу за НХЛ, но это моя позиция. Они пользуются нашими игроками, хотя наши игроки в этой системе работают и получают зарплату. В спорте есть понятие солидарность, со стороны НХЛ я не вижу никакой солидарности. Нас везде ограничивают: на чемпионате мира и на Олимпиаде. Я не сторонник того, чтобы пропагандировать их лигу. Они отвернулись от нас, а мы должны везде за них топить? Я никого не призываю этого делать, но моя позиция такая.

Сейчас я не удивлён, что Никита Кучеров выдаёт блестящий результат. Такие игроки, как Кучеров, не могут отпустить свою планку, всегда будут искать возможности и стараться добиваться лучшего результата», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

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