«Хозяин дал команду, и все пошли». Быков — об отказе сборной Финляндии играть с Россией

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение Финской хоккейной ассоциации отказаться от участия в Кубке мира, если там будет выступать сборная России.

«Что я думаю по этому поводу? Надеяться на здравое мировоззрение и здравый смысл сейчас очень сложно в такой ситуации, пока политическая ситуация находится в такой стадии, и все эти структуры спортивные или ещё какие-то находятся под давлением политической повестки. Поэтому ждать чего-то сейчас положительного — это лелеять себя надеждами.

Ждать ли подобных заявлений от других сборных? Да, там пример идёт друг за другом, они могут то же самое делать. Хозяин дал команду, и все пошли по стойке «смирно». Возможна цепная реакция.

Хотели бы сами хоккеисты из Финляндии и других стран играть со сборной России сейчас? Опять же на это можно надеяться, но все люди разные, все они по-разному подвергаются этому давлению, у всех разное мнение. Сложно сказать, как бы они среагировали. Можно сожалеть, по большому счёту, здесь никто не в выигрыше, особенно, спорт, хоккей», — сказал Быков в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, сегодня финское издание Iltalehti сообщило, что Финская хоккейная ассоциация дала понять, что откажется от участия в Кубке мира, если в нём будет сборная России.