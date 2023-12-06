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Стало известно имя главного тренера сборной Беларуси на КПК в отсутствие Квартальнова

Стало известно имя главного тренера сборной Беларуси на КПК в отсутствие Квартальнова
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Константин Кольцов возглавит сборную Беларуси на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что тренер Дмитрий Квартальнов не поедет на турнир, сфокусировавшись на работе в минском «Динамо» во время паузы на Кубок Первого канала.

Отметим, что в списке участников турнира произошли изменения. Так, национальная команда Китая не сможет принять участия в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

Ранее председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович рассказал о пропуске Кубка Первого канала главным тренером сборной Дмитрием Квартальновым.

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