«Это дерьмово». Форвард «Вашингтона» Кузнецов — о пропуске матча по решению тренера

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал пропуск матча с «Аризоной Койотс» (0:6) по решению тренерского штаба.

«Это дерьмово», — приводит слова Кузнецова журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Также форвард заявил, что он уважает главного тренера Спенсера Карбери и надеется проявить себя, когда вернётся в состав.

Напомним, по ходу матча «Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс» (1:4) Кузнецов был отправлен в четвёртое звено, а в концовке игры и вовсе не появлялся на льду. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5». На данный момент он лишь шестой по результативности нападающий «Вашингтона».

Ранее стало известно, что Кузнецов принимает участие в тренировке «столичных» в третьем звене.