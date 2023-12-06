Кузнецов участвует в тренировке «Вашингтона» после пропуска матча по решению тренера

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принимает участие в тренировке клуба, сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
По сообщениям журналистки, Кузнецов занимается в третьем звене с Хендриксом Лапьером и Мэттью Филлипсом.
Состав «Вашингтона» на тренировке:
Овечкин — Строум — Уилсон;
Протас — Макмайкл — Манта;
Лапьер — Кузнецов — Филлипс;
Маленстин — Дауд — Обе-Кюбель;
Фехервари — Карлсон;
Сандин — ван Римсдайк;
Эдмундсон — Дженсен;
Алексеев — Джохансон;
Кемпер (Линдгрен).
Следующий матч «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз» в ночь на 8 декабря в 4:00 мск.
Ранее бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне НХЛ.