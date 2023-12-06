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Кузнецов участвует в тренировке «Вашингтона» после пропуска матча по решению тренера

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принимает участие в тренировке клуба, сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По сообщениям журналистки, Кузнецов занимается в третьем звене с Хендриксом Лапьером и Мэттью Филлипсом.

Состав «Вашингтона» на тренировке:

Овечкин — Строум — Уилсон;

Протас — Макмайкл — Манта;

Лапьер — Кузнецов — Филлипс;

Маленстин — Дауд — Обе-Кюбель;

Фехервари — Карлсон;

Сандин — ван Римсдайк;

Эдмундсон — Дженсен;

Алексеев — Джохансон;

Кемпер (Линдгрен).

Следующий матч «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз» в ночь на 8 декабря в 4:00 мск.

Ранее бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне НХЛ.