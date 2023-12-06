«Хочется кого-нибудь убить, в хорошем смысле». Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вернулся в состав «столичных» и сыграет в ближайшем матче с «Даллас Старз» ночь на 8 декабря в 4:00 мск. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера клуба Спенсера Карбери.

«Сегодня мне хочется кого-нибудь убить, в хорошем смысле (смеётся)», — приводит слова Кузнецова Сильбер.

Напомним, по ходу матча «Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс» (1:4) Кузнецов был отправлен в четвёртое звено, а в концовке игры и вовсе не появлялся на льду. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5». На данный момент он лишь шестой по результативности нападающий «Вашингтона».