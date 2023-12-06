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Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил настрой Кузнецова на тренировке

Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил настрой Кузнецова на тренировке
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о настрое российского нападающего Евгения Кузнецова на тренировке клуба.

«Сегодня на тренировке в Кузнецове я увидел высоко мотивированного игрока. Я хочу увидеть, как его высокий уровень атаки будет реализован, когда он выйдет на следующий матч», — передаёт слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по ходу матча «Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс» (1:4) Кузнецов был отправлен в четвёртое звено, а в концовке игры и вовсе не появлялся на льду. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5». На данный момент он лишь шестой по результативности нападающий «Вашингтона».

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