Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Барбашёва помогли «Вегасу» победить на выезде «Сент-Луис»

Два очка Барбашёва помогли «Вегасу» победить на выезде «Сент-Луис»
Комментарии

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (3:6).

В составе победителей шайбами отметились Зак Уайтклауд, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Киган Колесар, Майкл Амадио и Вильям Карлссон.

У хозяев отличились Джейк Нейборс, Кевин Хейз и Джордан Кайру.

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

«Голден Найтс» набрали 39 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Блюз» остались с 27 очками и идут восьмыми на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Руа, Колесар) – 08:03     1:1 Нейборс (Томас) – 09:20     2:1 Хейз (Крюг, Кайру) – 10:33     3:1 Кайру (Шенн, Фолк) – 17:11     3:2 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 29:42     3:3 Маршессо (Карлссон, Айкел) – 31:51 (pp)     3:4 Колесар (Макнэбб, Корчак) – 32:18     3:5 Амадио (Стивенсон, Барбашёв) – 39:42 (pp)     3:6 Карлссон (Хаг) – 59:48    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android