Два очка Барбашёва помогли «Вегасу» победить на выезде «Сент-Луис»
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В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (3:6).
В составе победителей шайбами отметились Зак Уайтклауд, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Киган Колесар, Майкл Амадио и Вильям Карлссон.
У хозяев отличились Джейк Нейборс, Кевин Хейз и Джордан Кайру.
Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
«Голден Найтс» набрали 39 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.
«Блюз» остались с 27 очками и идут восьмыми на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Руа, Колесар) – 08:03 1:1 Нейборс (Томас) – 09:20 2:1 Хейз (Крюг, Кайру) – 10:33 3:1 Кайру (Шенн, Фолк) – 17:11 3:2 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 29:42 3:3 Маршессо (Карлссон, Айкел) – 31:51 (pp) 3:4 Колесар (Макнэбб, Корчак) – 32:18 3:5 Амадио (Стивенсон, Барбашёв) – 39:42 (pp) 3:6 Карлссон (Хаг) – 59:48
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