Два очка Барбашёва помогли «Вегасу» победить на выезде «Сент-Луис»

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (3:6).

В составе победителей шайбами отметились Зак Уайтклауд, Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Киган Колесар, Майкл Амадио и Вильям Карлссон.

У хозяев отличились Джейк Нейборс, Кевин Хейз и Джордан Кайру.

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

«Голден Найтс» набрали 39 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Блюз» остались с 27 очками и идут восьмыми на Западе.