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Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»: соперник играл активно и отдавал душу

Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»: соперник играл активно и отдавал душу
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов объяснил причины поражения в матче с «Адмиралом» (0:1). Во вчерашнем матче с владивостокцами хабаровчане одержали победу по буллитам со счётом 4:3.

«В первом периоде «Адмирал» подавил нас своей активностью, второй остался за нами. Равная игра, но сработало то, что «Адмирал» быстрее реализовал большинство. Мы имели преимущество «пять на три» почти две минуты и создали один момент, не забив. У нас с этим есть проблемы. Большие вопросы к пятёрке, которая вышла играть впятером против троих, такую ситуацию надо решать на раз-два. Тем более у нас было почти две минуты. Это непозволительная роскошь – растрачивать такие моменты, мы могли победить только за счёт этого.

Отметил бы игру вратарей обеих команд, здорово сыграли. Было видно, что «Адмиралу» некуда было отступать, они играли активно, по заданию, отдавали душу. Не скажу, что мы сыграли плохо, содержание матча и самоотдача понравились, но счёт не в нашу пользу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение по буллитам и вышел вперёд в дальневосточной серии матчей текущего сезона со счётом 3-2.

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