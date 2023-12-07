А. Зайцев: судьи смотрят повторы нарушений и всё равно принимают неправильные решения

Бывший арбитр международной категории Александр Зайцев высказал своё мнение относительно судейства в КХЛ.

«В решениях судейского Департамента КХЛ и СДК нет никакой логики. Взять, к примеру, недавний матч в Екатеринбурге между «Автомобилистом» и СКА. Подумайте сами: игрок «Автомобилиста» Сергей Зборовский наносит травму Захару Бардакову ударом в шею. Впоследствии появляется информация о том, что форвард СКА выбывает на две недели. Судьи специально едут смотреть видеоповтор на предмет большого штрафа и при этом не находят ничего, говоря, что это случайная игра высоко поднятой клюшкой. Хотя отчётливо видно, что защитник «Автомобилиста» специально бьёт именно в шею.

Дальше эпизод смотрит СДК и накладывает на игрока денежный штраф без дисквалификации. Но, смотрите, если наложили денежный штраф, получается, что игрок действительно «наиграл» на большой штраф, а никак не на две минуты. За малый штраф денежный штраф не накладывается. Мне совершенно не понятно, что смотрят судьи на видео и почему они принимают такие решения. Если они не видят во время игры, они специально едут смотреть повтор. И при этом всё равно принимают неверные решения. Не понятна ни логика, ни квалификация наших арбитров, один из которых, кстати, работал в НХЛ», — сказал Зайцев «Чемпионату».