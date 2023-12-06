Защитник «Автомобилиста» Зборовский оштрафован за удар в лицо Бардакову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Автомобилист» — СКА (3:2 Б) и принял следующее решение.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского наказание по п.1.12.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении лиги.

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Напомним, по итогам данного эпизода главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий армейского клуба Захар Бардаков, который пострадал в эпизоде, возможно, получил перелом.