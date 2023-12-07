Кривокрасов подробно рассказал, чем «Сибирь» займётся в декабрьскую паузу

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после победы над «Барысом» (5:1) рассказал про работу тренерского штаба и ответил на вопрос о том, чем новосибирский клуб будет заниматься в декабрьскую паузу в чемпионате.

«Дубакин травмировался? Пока точно ничего не знаю. Доктор не давал информацию.

Бек забил первую шайбу за долгое время? Для всех был эмоциональный матч. Я придерживаюсь того, что парни умеют из себя достать в нужную минуту. Нужно это делать не когда приспичит, а нужно это делать каждую игру. Хотя бы стараться это делать. Играть на высоком уровне.

Кто теперь отвечает за большинство в штабе? В данный момент я буду отвечать и за команду, и за большинство.

Как родилась кандидатура Завьялова? Я против него играл. Как с человеком у меня с ним первое знакомство. А по поводу идеи — вопросы не ко мне.

Кто отвечал сегодня за видеопросмотры? У нас есть люди в штабе, которые делают видео и умеют работать с системой. Есть свои люди.

Что будем делать в паузу? У нас есть люди, которые едут на Матч Звёзд. Есть график, который у нас будет. 13-ого числа мы собираемся и уже будем работать над физикой. Был длинный отрезок, ребята устали эмоционально, физически. Нужно набраться сил за эти пять дней и подкачать физику, потому что без неё никак. Когда игры идут через день, не хватает времени восстановиться. Здесь мало физики, мало времени накачать физику. Как раз этот перерыв даст им возможность прийти в себя, привести своё тело в порядок.

Состояние Красоткина? Он едет в Питер, практически готов играть.

Пайгин уже тренировался? Он был два раза на льду с неиграющим составом пока. 13-ого числа он полностью приступит к общим тренировкам», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.