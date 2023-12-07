И. о. главного тренера «Сибири» Кривокрасов ответил на вопрос об изменении игры клуба

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после победы над «Барысом» (5:1) рассказал, будут ли изменения после ухода Дэвида Немировски.

«Дубакин после удачного отрезка откатился назад? Я считаю, что он выкладывается каждую игру, делает всё невозможное. Проблем нет в его сторону. Он выполняет свою функции. Где-то бывают провалы. Но это хоккей, у всех молодых парней бывают такие провалы. У него нет такой стабильности ещё на данный момент. С возрастом это всё придёт.

Хотим ли подписывать игроков? Желание всегда есть подписать игроков, но на данный момент пока нет никого на рынке, кто бы нас интересовал.

В каком направлении хочу менять «Сибирь»? Мы будем двигаться в том же направлении, в котором и двигались в начале сезоне. Играть в активный, агрессивный хоккей. Каждую тренировку мы отрабатываем, как уметь играть в быстрый хоккей. Для этого нужен определённый уровень игроков. Мы работаем в том направлении», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.