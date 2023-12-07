Нападающий «Сибири» Бек оценил домашнюю победу над «Барысом»

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек рассказал о победе над «Барысом» (5:1) в Новосибирске.

«Получилось сегодня сыграть в атакующий хоккей? Во втором и третьем периодах мы больше сыграли в оборонительный хоккей. Этого требовалось для того, чтобы выиграть. Денис (Костин, — Прим. «Чемпионата») сегодня сделал много работы.

Важно было завершить домашнюю серию победой? Мы все понимали, что нужна только победа, и мы это сделали. Это самое главное.

Дважды сработало большинство? Тут дело не в том, что соперник плохо сыграл. Мы хорошо сыграли в большинстве. Когда-то получается, когда-то нет.

Физическое состояние команды перед паузой? Хорошее», — сказал Бек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.