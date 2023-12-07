Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Бек оценил домашнюю победу над «Барысом»

Нападающий «Сибири» Бек оценил домашнюю победу над «Барысом»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек рассказал о победе над «Барысом» (5:1) в Новосибирске.

«Получилось сегодня сыграть в атакующий хоккей? Во втором и третьем периодах мы больше сыграли в оборонительный хоккей. Этого требовалось для того, чтобы выиграть. Денис (Костин, — Прим. «Чемпионата») сегодня сделал много работы.

Важно было завершить домашнюю серию победой? Мы все понимали, что нужна только победа, и мы это сделали. Это самое главное.

Дважды сработало большинство? Тут дело не в том, что соперник плохо сыграл. Мы хорошо сыграли в большинстве. Когда-то получается, когда-то нет.

Физическое состояние команды перед паузой? Хорошее», — сказал Бек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Материалы по теме
Вратарь «Сибири» Костин рассказал, как команда восприняла отставку Немировски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android