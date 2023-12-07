Вратарь «Сибири» Костин рассказал, как команда восприняла отставку Немировски

Вратарь «Сибири» Денис Костин прокомментировал победу над «Барысом» (5:1) и ответил на вопрос, как команда восприняла отставку Дэвида Немировски с поста главного тренера сибиряков.

«Каково было выходить на третий период такого матча? Не нужно было ничего менять, мы полностью вели игру. Надо над этими компонентами как раз работать: чтобы не мы подстраивались под команду соперника, а команда соперника уже под нас. Чтобы мы вели игру, так будет нам всем легче играть. Старались с ребятами разговаривать в раздевалке, что не нужно уходить от той игры, которая была в первом периоде. Нам всего мало. Старались держать тот вектор, который был в первом периоде.

Хороший процент отражённых бросков? Команда победила. Это больше греет душу.

В прошлой игре пропустил гол за шесть секунд до конца? Игр много. Игры сыграл, проанализировал сам, на следующий день проанализировал с тренером, взял оттуда позитив, пойдём дальше. Поэтому уже есть определённый опыт, как идти по сезону. Берём позитив от предыдущей игры: да, проиграли, но ещё игры впереди есть. Это уже прошлое, его не изменить, настоящий момент важен.

Подстегнуло ли меня подписание Худобина? Играть в лучшей лиге в России само по себе подстёгивает работать каждый день. Антон добавит нам конкуренции. Плюс его бесценный опыт: человек столько поиграл, столько сезонов в НХЛ, большой плюс даже просто пообщаться с таким человеком, что-то спросить, что-то перенять. Какие-то ментальные вещи по подготовке. Всё равно он очень много видел, очень много прочувствовал, через многое прошёл. Это для нас всех опыт.

Как команда восприняла отставку Немировски? Это хоккей. Сегодня здесь, завтра там. Это часть бизнеса. Поэтому, если руководство так решило, значит, так надо было.

Вносил ли Кривокрасов правки? Все перемены будут в перерыве. Будет время поработать. Добавить, возможно, новые схемы. Возможно, что-то останется из того, что было с Немировски. Старались ничего кардинально не менять, чтобы голова кругом у ребят не пошла. Может, какие-то точечные моменты, которые могли принести победу. Но раз они сыграли, значит, мы всё сделали правильно.

Во втором периоде было несколько опасных моментов у ворот «Сибири»? Да в принципе не имеет значения. Ключевой момент или нет – каждый бросок, можно сказать, ключевой. Каждый может стать голом. Поэтому я не придавал значения важности, старался концентрироваться именно на следующем броске, а там уже всё шло само собой», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.