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Кудашов предположил, с каким счётом «Динамо» следующий раз сыграет с «Северсталью»

Кудашов предположил, с каким счётом «Динамо» следующий раз сыграет с «Северсталью»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог победной игры с «Северсталью» (2:1 Б).

«Очень важно было сегодня выиграть. Перед перерывом. Потому что много игр, и все у нас на выезде были, сегодня у нас 15-я выездная игра была из последних 18. Поэтому очень тяжело ребятам было найти эмоции. Но молодцы, что справились и нашли.

А если по игре, то смотрите, 0:0 у нас было, 2:2, было, теперь 1:1. Одна игра у нас осталась, значит, наверное, 3:3 будет (смеётся). Очередная упорная игра с «Северсталью». Рад, что выиграли.

Какая задача стояла на третий период? С праздничным настроением выиграть сегодняшнюю игру.

Насколько велика заслуга Моторыгина в победе? В любой победе заслуга всей команды, а не одного игрока. Я говорил, когда у кого-то что-то не получается, то всегда так, и сегодняшняя игра не исключение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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