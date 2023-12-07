Форвард «Салавата Юлаева» Шаров рассказал о своём возвращении на позицию центрфорварда

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров после поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) прокомментировал своё возвращение на позицию центрфорварда.

«Как дался перевод в центр после игры на фланге? В целом легко, всё-таки сейчас такой хоккей, что неважно, играешь ли ты с центра или на краю: всё равно ты участвуешь в обороне и как центральный, и как вингер. Поэтому проблем никаких не было, мне нравится. Кажется, в последний раз до этого играл в центре лет шесть назад, в первый сезон в «Сибири», — сказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Шаров сыграл 38 встреч, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.