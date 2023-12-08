Овечкин стал вторым европейским игроком, набравшим 1500 очков за карьеру в НХЛ

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. Ранее в истории НХЛ только 15 игроков набрали 1500+ очков. Из них 14 представляют Канаду и один – Чехию. Таким образом, Александр стал всего вторым европейцем (после Яромира Ягра) и первым россиянином в истории лиги с таким достижением.

Кроме Овечкина, в список входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1765), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378), Фил Эспозито (1590 в 1282), Рэй Бурк (1579 в 1612), Джо Торнтон (1539 в 1714), Марк Рекки (1533 в 1652), Пол Коффи (1531 в 1409) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1529 в 1215).