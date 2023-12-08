Первый русский с 1500 очками! Овечкин переписал историю НХЛ

Юбилеи, рекорды, исторические достижения – шлейф, который тянется за Александром Овечкиным уже не первый год. Он уже давно пребывает на том этапе карьеры, когда переписывает исторические летописи с десяток-другой раз за сезон. Год назад он стал вторым снайпером в истории лиги, обойдя Горди Хоу, а в этом добрался до другого монументального достижения.

1500 очков – ни одному россиянину до сегодняшнего дня это не удавалось. Ови давно уже лучший русский бомбардир в истории лиги. Ещё масштабнее это выглядит, если приложить эту цифру к общему количеству заброшенных «Вашингтоном» шайб в эпоху Овечкина. Великий русский приложил руку к более чем трети всех голов команды с сезона-2005/2006.

В нынешнем сезоне голы у Ови идут тяжелее, чем передачи. В первом периоде матча с «Далласом» при счёте 1:0 в пользу «Вашингтона» у него была отличная возможность увеличивать преимущество, но его пушечный бросок не дошёл до ворот. Однако он был таким мощным, что выбил клюшку из рук Джейми Бенна.

В итоге именно передача на гол Дилана Строума в большинстве в третьем периоде сделала россиянина 16-м игроком в истории НХЛ, который пробил 1500 очков за карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Он сделал это в 1370-м матче – подавляющее большинство хоккеистов даже не мечтают о такой длинной карьере в лучшей лиге мира, не говоря о ворохе набранных баллов. Ови в рывке к полутора тысячам по скорости опередил Горди Хоу, Рэя Бурка, Марка Рекки и Джо Торнтона. Быстрее него с этой задачей справлялись только Уэйн Гретцки (620 матчей), Марио Лемье (747), Марсель Дионн (1078), Яромир Ягр (1165), Фил Эспозито (1166), Сидни Кросби (1188), Стив Айзерман (1199), Марк Мессье (1232), Джо Сакик (1247), Рон Фрэнсис (1342) и Пол Коффи (1344)

Кроме того, Овечкин стал всего лишь седьмым игроком в истории, который набрал не меньше 1500 очков в одном клубе. До него это удавалось только Гретцки (1669 очков за «Эдмонтон»), Лемье (1723 очка за «Питтсбург»), Айзерману (1755 очков за «Детройт»), Кросби (1524 очка за «Питтсбург»), Сакику (1641 очко за «Квебек»/«Колорадо») и Бурку (1506 очков за «Бостон»).

Ну а что до голов, то Ови здесь, конечно, первый. Ни у кого из элитного клуба шестнадцати не было столько заброшенных шайб на отметке в 1500 очков, сколько у россиянина, — 827.

«Вашингтон» тут же поздравил Ови, выведя на куб историческую статистику и видеопосвящение, а арена встала на ноги, чтобы устроить своему капитану оглушительные овации!

ВИДЕО.

Да, возможно, он уже начал немного сбавлять темп, голы и передачи уже не сыплются как из рога изобилия. Но не надо забывать, что, во-первых, отошёл от хоккея верный подносчик снарядов Никлас Бекстрём, да и самому Ови уже 38 и это его 19-й год в лиге. Чтобы оценить результативность Александра в перспективе, отметим, что Гретцки в возрасте 38 лет забросил всего две шайбы (и повесил коньки на гвоздь), а Ови уже в два с половиной раза перекрыл этот результат.

Что характерно, Овечкин ещё перед стартом сезона обозначил, что для него командные успехи сейчас на первом месте. «Я просто хочу играть, хочу выйти в плей-офф. Прошлый год был самым тяжёлым в моей жизни из-за папы, но это жизнь. К сожалению, все через это проходят. Сейчас я просто хочу показать свой максимум в этом году, прийти в норму и помочь команде выйти в плей-офф. Это наша цель. Достижения – это достижения. О них много говорят и в прессе, и болельщики. Но мы – игроки – просто выходим и делаем, что можем», — говорил он. Так что «столичным» надо прибавить, чтобы Ови был совсем доволен — «Далласу» они в итоге проиграли по буллитам.