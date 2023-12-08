«Илья — наш герой». Вячеслав Быков оценил переход Ковальчука в «Спартак»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе 40-летнего Ильи Ковальчука в московский «Спартак».

«Это здорово! Я в 40 лет закончил, а Илья вторую жизнь начинает в 40 лет (смеётся)! Знаю его как профессионала с большой буквы, как человека одарённого и как психологически сильного и физически мощного игрока. Думаю, что это будет подспорьем «Спартаку» и привлечёт дополнительно зрителей, болельщиков на арену и, конечно, даст возможность передать свой победный и человеческий опыт ребятам, которые начинают делать первые шаги, которые сейчас в «Спартаке».

Ковальчука сравнивают с Горди Хоу и Яромиром Ягром? Я не сторонник делать какие-то сравнения. Я считаю, что Илья — наш герой. Хочу единственное ему пожелать — здоровья и удачи. Чтобы вместе со своим клубом он добился успехов. И дальше порадовал болельщиков своей игрой. Действительно, передача опыта — это большое дело. Всегда во все времена — будь это советские времена или российское время — хорошо иметь в команде таких ветеранов. Такого дядьку, которой мог бы быть подспорьем тренерскому штабу и молодым, кто в данный момент в команде. Будем надеяться, что Илья ещё покажет. У него получится! Я уверен», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.