Падение в Высшую лигу, Брызгалов в воротах. Каким был «Спартак», когда там играл Ковальчук

Илья дебютировал за красно-белых в 16 лет, быстро стал главной звездой команды и вернул её в Суперлигу.

Илья Ковальчук и «Спартак». Долгое время один из лучших российских хоккеистов современности не стремился к корням, но в 40 лет под занавес карьеры Ковальчук вновь будет играть за «ромбик». Как 20 с лишним лет назад.

Илья – уроженец Твери, и там он начал играть хоккей. Весной 1993-го в городе проходил престижный детский турнир, где девятилетний Ковальчук наколотил кучу голов за родную команду, заставив именитых соперников взять его на карандаш. Через год Илья уже занимался в школе московского «Динамо», но стать «бело-голубым» ему было не суждено. Во многом из-за того, что отец — Валерий Ковальчук — был давним болельщиком «Спартака», а тренер юных красно-белых Юрий Борисов имел желание переманить талантливого парнишку в свою группу. По воспоминаниям Ковальчука-старшего, перед «Динамо» не было никаких обязательств, кроме устной договорённости отыграть один сезон, так что вскоре 11-летний Илья стал спартаковцем.

Юный Илья Ковальчук в «Спартаке». Фото: spartak.ru

11 сентября 1994-го – первый матч Ковальчука за детскую команду «Спартака». А уже через пять лет Кови, минуя ступеньку молодёжной команды, играл за основу красно-белых. В 16 лет! Этому способствовал, конечно, и огромный талант Ильи, но повлияли и внешние обстоятельства – по итогам сезона-1998/1999 прославленный московский клуб покинул элитный дивизион российского хоккея, а в Высшей лиге подключать молодёжь, разумеется, попроще.

Попадание «Спартака» в «вышку» — логичный итог упадка клуба в 1990-е годы. Ещё в 1992-м красно-белые были в медалях чемпионата СССР/СНГ, однако к концу десятилетия оказались едва ли не на обочине российского хоккея, в котором многое поменялось после распада Союза. Но как знать, пробился бы в большой хоккей так рано Ковальчук, если бы «Спартак» процветал в те годы?

А так Александр Якушев, возглавлявший в то время красно-белых, вызвал 16-летнего паренька в основу на летние сборы 1999 года. А в конце августа Валерий Ковальчук, представлявший интересы сына, президент «Спартака» Борис Майоров и сам Илья подписали первый профессиональный контракт ещё юного таланта.

Сезон-1999/2000 стал дебютным для Ковальчука. Интересно, кстати, что играл тогда Илья под девятым номером, так как любимый 17-й был занят Сергеем Арекаевым, а брать «высокие» номера (71-й) в России ещё не было принято.

Илья Ковальчук под №9 в «Спартаке». Фото: spartak.ru

«11-12 сентября у Ильи был первый официальный календарный матч за команду мастеров по Высшей лиге… и первый гол. Дальше пошло-поехало! Потихоньку, шайба за шайбой, Илья пополнял свою копилку… Мы с женой, разумеется, старались ездить на все домашние игры с его участием. Нас радовало, что болельщики тепло принимают нашего сына, поддерживают его, вовсе не делая скидок на его молодость. Честно скажу: картины парень не портил. Это с моей точки зрения. Но ведь и болельщика не проведёшь, зря поддерживать новичка не станет», — вспоминал Валерий Ковальчук в своей книге «От Твери до Атланты».

Лучшим бомбардиром «Спартака» в том сезоне стал Максим Степанов – ещё один талантливый воспитанник красно-белых, разбившийся в автокатастрофе в августе 2000-го. Выделялись в составе опытные Игорь Болдин, Владимир Тюриков, молодой Арекаев. В том же году дебютировали за «Спартак», например, Тимофей Шишканов и Дмитрий Сёмин – последний так и вовсе шёл нога в ногу с Ковальчуком, с которым играл за детский «Спартак» в одной тройке ещё в 11-летнем возрасте. Ну а одним из вратарей тех красно-белых был 19-летний Илья Брызгалов, отправленный в том сезоне «Ладой» в Высшую лигу за практикой и опытом. Брызгалов сыграл 10 матчей за «Спартак», после чего по ходу чемпионата вернулся в Тольятти, где стал основным вратарём автозаводцев до отъезда в Америку.

Ну и 16-летний Ковальчук не растворился в своём первом взрослом сезоне. Илья сыграл 35 матчей, забросил 11 шайб – пятый результат в команде! Но прорывом и звёздным часом для Кови стал уже следующий чемпионат, который «Спартак» вновь провёл в Высшей лиге.

В 39 матчах сезона-2000/2001 Ковальчук набрал 43 (25+18) очка, но особенно эффектным получилось выступление в финальном турнире – Кови «настрелял» 14 голов в 12 матчах. 17-летний Илья был главной звездой красно-белых, хотя в регулярке по очкам и голам его обошёл более опытный спартаковец Дмитрий Гоголев. Но в главной части сезона Ковальчук, уже игравший под 71-м номером, был неудержим.

Илья Ковальчук в «Спартаке». Фото: spartak.ru

В первой же игре «переходки» положил хет-трик в ворота кемеровской «Энергии», забивал «Трактору», альметьевскому «Нефтехимику», «Химику», саратовскому «Кристаллу». 30 марта 2001 года Ковальчук забросил две шайбы в ворота «Сибири», «Спартак» выиграл 3:1 и обеспечил себе минимум второе место в коротком турнире, которое гарантировало красно-белым повышение в классе. В результате москвичи и вовсе выиграли переходный турнир, на четыре очка опередив «Крылья Советов», вернулись в элиту, но те голы новосибирцам до сих пор остаются последними для Ковальчука за «Спартак».

После того сезона Илья подписал с красно-белыми новый трёхлетний контракт, однако в июне 2001-го «Атланта Трэшерз» выбрала Ковальчука под первым номером драфта НХЛ, и в «Спартаке» не смогли уговорить форварда остаться в России.

ХК «Спартак» — победитель переходного турнира в сезоне-2000/2001 Фото: spartak.ru

В следующие 22 года у Ковальчука была богатая карьера. Он стал звездой и лидером одного из худших клубов НХЛ «Атланты», затем перешёл в «Нью-Джерси» за Кубком Стэнли, но проиграл вместе с «дьяволами» в финале, а вскоре резонансно разорвал гигантский контракт.

В России Илья шесть лет провёл в СКА, выиграл с армейцами два Кубка Гагарина, ещё один такой трофей добавил в свою коллекцию, когда пару лет назад приехал по ходу сезона в «Авангард» и стал незаменимым помощником Боба Хартли.

Неоднократно у Ковальчука были возможности вернуться и в «Спартак», но всякий раз Илья выбирал более статусные и/или денежные места продолжения карьеры. В локаутный сезон-2004/2005 Кови стал частью казанской «дрим-тим», начало следующего чемпионата в ожидании нового контракта с «Атлантой» провёл в мытищинском «Химике», а локаут на старте сезона-2012/2013 переждал в СКА. Мог Кови ехать в «Спартак» и после очередной попытки в НХЛ («Лос-Анджелес», «Монреаль», «Вашингтон»), но тогда выбрал «Авангард».

Кто-то осудит Ковальчука, однако в СКА и «Авангарде» Илья заработал не только деньги, но и титулы. Ни того, ни другого «Спартак» дать объективно не мог. Сейчас Кови уже 40 лет, он два с половиной сезона не играл в хоккей, зато красно-белые под руководством Алексея Жамнова смотрятся великолепно и как никогда близки к каким-то серьёзным успехам по итогам сезона. Может, Ковальчук как раз станет финальным пазлом, который и нужен «Спартаку» для исторического прорыва? Пожалуй, в таком случае все долги Ильи перед воспитавшим его клубом точно будут погашены.