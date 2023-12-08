Возможность проведения финальной серии КГ в мае будет вынесена на голосование клубов КХЛ

Сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в частности, на голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.

Данная структура продлит регулярный чемпионат на 10 игровых дней, позволив сделать календарь более ритмичным при сохранении 68 матчей для каждой команды. Также сообщается, что проведение Матча звёзд КХЛ будет перенесено на начало февраля.