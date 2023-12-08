Президент КХЛ: хотим снизить возраст НСА и ограничить число переподписаний контрактов

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о наиболее значимых изменениях, которые могут произойти в лиге в ближайшие годы.

«У нас была рабочая группа с клубами, где мы детально прорабатывали многие вопросы. Обсуждается сдвиг возраста неограниченно свободного агента: сейчас это 29 лет или 250 матчей в 28 лет. Мы хотим понизить этот возраст до 27 лет, были разные предложения в 26 или 28, это мы прорабатывали. Этот вопрос будет на доработке, большинство клубов поддерживает то, что надо что-то менять, мы скорректируем свои предложения.

Также обмены между клубами — не больше трёх игроков, переподписание игроков на большие и меньшие контракты — два человека за сезон, это предлагалось клубами. Надо оставить какой-то люфт клубам, кто-то выстреливает, а кто-то наоборот. Это не должно было массово в команде, чтобы не обходить пол и потолок зарплат, нужна квота.

Было проведено голосование после рабочей группы, сейчас будем формировать окончательный список, который будем выносить на совет директоров. Также там будут вопросы по комфортному быту спортсменов в раздевалках, в принимающих городах: у команд сейчас сложный график, много перелётов, команды много вещей и экипировки вынуждены возить с собой, поэтому здесь клубы-хозяева должны делать комфортные раздевалки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.