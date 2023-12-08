Глава КХЛ высказался по ситуации с возможным изменением лимита на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, как продвигается работа по возможному изменению лимита на легионеров в лиге.

«Поговорили по легионерам, в принципе понимание есть. Мы встречались с Минспорта и готовились к тому, чтобы внести изменения в приказ, Минспорта готово это обсуждать. Теперь надо собрать позицию клубов. Мы рассказали статистику по тому, сколько у нас сейчас легионеров играет в чемпионате. 58 человек, а год назад цифра была 54.

Проговорили с клубами, соберём статистику и потом уже надо будет прорабатывать вопрос с ФХР и Минспорта, если потребуются изменения, что покажет голосование. Процедура внесения изменений занимает 3-4 месяца. Нужно оперативно это проработать, чтобы все знали, сколько будет легионеров, и могли выстраивать свою стратегию», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.