Вячеслав Быков объяснил, почему Илья Ковальчук решил перейти в «Спартак» в 40 лет

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков назвал причину, по которой 40-летний Илья Ковальчук решил возобновить карьеру в московском «Спартаке».

«Если он принял это решение, значит, он чувствует в себе силы. Всё будет хорошо. Два года вне хоккея как игрок? Он всегда был рядом. Я знаю Илью — он никогда не останавливался в поддержании формы. Физической особенно. Это человек, который привык держать себя в форме. То, что у него большая семья, дети, тоже накладывает отпечаток. Он всегда будет держать себя в тонусе, и это позволит ему быстро влиться в тот ритм, который сейчас в Континентальной хоккейной лиге. Но, конечно же, совместно с тренерским штабом они будут вести Илью, чтобы он постепенно влился в этот ритм и был полезен команде на полную.

Будем ждать результатов Ильи! Болеть за него и переживать!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.