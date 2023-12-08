Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков объяснил, почему Илья Ковальчук решил перейти в «Спартак» в 40 лет

Вячеслав Быков объяснил, почему Илья Ковальчук решил перейти в «Спартак» в 40 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков назвал причину, по которой 40-летний Илья Ковальчук решил возобновить карьеру в московском «Спартаке».

«Если он принял это решение, значит, он чувствует в себе силы. Всё будет хорошо. Два года вне хоккея как игрок? Он всегда был рядом. Я знаю Илью — он никогда не останавливался в поддержании формы. Физической особенно. Это человек, который привык держать себя в форме. То, что у него большая семья, дети, тоже накладывает отпечаток. Он всегда будет держать себя в тонусе, и это позволит ему быстро влиться в тот ритм, который сейчас в Континентальной хоккейной лиге. Но, конечно же, совместно с тренерским штабом они будут вести Илью, чтобы он постепенно влился в этот ритм и был полезен команде на полную.

Будем ждать результатов Ильи! Болеть за него и переживать!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Падение в Высшую лигу, Брызгалов в воротах. Каким был «Спартак», когда там играл Ковальчук
Падение в Высшую лигу, Брызгалов в воротах. Каким был «Спартак», когда там играл Ковальчук
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android