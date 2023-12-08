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Голкипер «Лады» Подъяпольский подготовил шлем с помпоном на Матч звёзд КХЛ

Голкипер «Лады» Подъяпольский подготовил шлем с помпоном на Матч звёзд КХЛ
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Вратарь тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский выступит на Матче звёзд КХЛ – 2023 в оригинальном шлеме с помпоном.

Фотографии необычного элемента хоккейной экипировки опубликовала в официальном телеграм-канале «Лады» пресс-служба клуба.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Подъяпольского 27 сыгранных матчей за команду Олега Браташа, в которых он отражал в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,39. Помимо «Лады», 28-летний голкипер выступал за такие клубы, как новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА.

Напомним, Матч звёзд КХЛ – 2023 состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря. Соревнование будет проходить в формате мини-турнира «3х3».

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