Бучневич набрал очки в шестой подряд игре с «Коламбусом»

В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился в этом матче результативной передачей.

Таким образом, россиянин набрал очки уже в шестой подряд игре с «Блю Джекетс». Очковая серия Бучневича в матчах с «жакетами» длится уже почти четыре года — с 14 февраля 2020. У россиянина на данный момент только две более длинные активные серии с набранными очками — в матчах с «Сан-Хосе Шаркс» (7 матчей) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7 матчей).

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Бучневича 20 (9+11) очков в 24 играх.

«Сент-Луис» остался с 27 очками и идёт девятым на Западе.