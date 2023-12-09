Бобровский обыграл «Питтсбург» 17-й раз в карьере. Только четыре команды он побеждал чаще

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Питсбург Пингвинз» (3:1).

Первой звездой матча был признан российский голкипер хозяев Сергей Бобровский.

Эта победа стала уже 17-й в карьере россиянина в матчах с «Питтсбургом». Чаще Бобровский побеждал только «Детройт Ред Уингз» (25 раз), «Нью-Йорк Айлендерс» (20 раз), «Нью-джерси Дэвилз» (20 раз) и «Филадельфию Флайерз» (19 раз).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского голкипера 20 матчей, в которых он в среднем отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.

«Флорида» вышла на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав в 26 матчах 34 очка.