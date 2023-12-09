Суперсейв Бобровского на Кросби в матче «Флорида» — «Питтсбург»

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Питсбург Пингвинз» (3:1).
Первой звездой матча был признан российский голкипер хозяев Сергей Бобровский.
Особенно в этой игре запомнился впечатляющий сейв Бобровского на звёздном капитане гостей Сидни Кросби в середине третьего периода.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием Бобровского и Кросби:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского голкипера 20 матчей, в которых он в среднем отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.
«Флорида» вышла на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав в 26 матчах 34 очка.