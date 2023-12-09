Подъяпольский: «СКА Арена» — одна из лучших в Европе

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский во время Матча звёзд КХЛ — 2023 оценил новую «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

«Эмоции классные, много болельщиков пришло, новый стадион. Всем было интересно, что за стадион – хороший стадион, я считаю. Всё на позитивной ноте. Конечно, здесь многое ещё нужно сделать, но так, я считаю, это одна из лучших арен в Европе. Не жалею, что не успел здесь сыграть в свитере СКА. Вообще ни о чём в жизни жалеть не надо.

Победный дубль Джозефса? С каждой игрой он растёт, что сказать? Молодчик! Рад, что он нас вывел в финал.

Почему у команд Востока не получилось на конкурсах? Просто мы готовились к игре, вот и не получилось», — сказал Подъяпольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.