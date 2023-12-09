Кэмерон Ли — о «СКА Арене»: в Хабаровске круче!

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на которой он сегодня принял участие в Матче звёзд КХЛ — 2023.

«Новая арена выглядит потрясающе, очень красивая, на трибунах много болельщиков. Я счастлив быть здесь, это классный опыт. Но арена в Хабаровске, очевидно, круче! У нас лучшая арена в лиге», — сказал канадец в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, «СКА Арена», для которой данное мероприятие стало первым в истории, является крупнейшим хоккейным стадионом в мире с вместимостью 21 500 человек. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд рублей).