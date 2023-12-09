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«Я в шоке от этих размеров!» Защитник московского «Динамо» Менелл оценил «СКА Арену»

«Я в шоке от этих размеров!» Защитник московского «Динамо» Менелл оценил «СКА Арену»
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на которой он сегодня принял участие в Матче звёзд КХЛ — 2023.

«Я в шоке от размеров этой арены! Очень много болельщиков на трибунах. По вместимости, удобствам мне это напоминает арены Канады или США! Всё очень круто сделано! Как мне в Санкт-Петербурге? Красивый город. Хочу завтра посетить главные достопримечательности! Морозы не пугают (смеётся). После того как схожу в Большой театр на «Щелкунчика» в Москве, вернусь в Санкт-Петербург, в Мариинку (Мариинский театр. — Прим. «Чемпионата»). Возможно, летом в отпуске будет время на это», — сказал Менелл в интервью Legalbet.

Напомним, «СКА Арена», для которой данное мероприятие стало первым в истории, является крупнейшим хоккейным стадионом в мире с вместимостью 21 500 человек.

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