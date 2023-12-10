32 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Лос-Анджелес». У Гаврикова — гол

В Нью-Йорке на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ).
Первый период закончился без голов. Во втором игровом отрезке гости сумели отличиться дважды, в их составе забивали Адриан Кемпе и российский защитник Владислав Гавриков. В третьем периоде дублем отметился американский форвард «Айлендерс» Андерс Ли и сравнял счёт во встрече, игра перешла в овертайм.
Спустя несколько секунд после начала овертайма Жан-Габриэль Пажо забросил шайбу и принёс хозяевав победу в сегодняшнем матче.
Российский голкипер победителей Илья Сорокин записал в свой актив 32 спасения в сегодняшней встрече. «Айлендерс» занимает седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, а «Лос-Анджелес» находится на третьем месте Запада.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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