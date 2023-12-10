Нападающие Порядин и Голдобин пропустят Кубок Первого канала

Нападающие «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин не сыграют за команду «Россия 25» на Кубке Первого канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Порядин и Голдобин не смогут сыграть на Кубке Первого канала», — сообщил собеседник агентства.

Отметим, что Голдобин является вторым бомбардиром нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. В 41 встрече регулярки Николай забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка. Порядин в 41 игре записал на свой счёт 41 (18+23) результативный балл.

Отметим, что национальная команда Китая не сможет принять участия в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.